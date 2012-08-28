Минфин привлек в госбюджет 200,7 млн грн от продажи ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 28 августа, Министерство финансов Украины привлекло в госбюджет 200,7 млн грн, сообщает ведомство.

Так, Минфин провел первичное размещение индексированных ОВГЗ со сроком погашения 12 августа 2015 года. Доходность составила 9,3%. При этом спрос на ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет отсутствовал. Также отсутствовал спрос на бумаги, номинированные в иностранной валюте со сроком погашения 13 ноября 2013 года.

Как сообщал УНИАН,Минфин возобновляет продажу валютных облигаций внутреннего государственного займа и гривневых облигаций с привязкой к курсу доллара, которые в последний раз предлагались рынку 17 июля т.г.

Ранее Минфин сообщил, что в августе не планирует размещать индексированные и номинированные в иностранной валюте ОВГЗ, а будет предлагать рынку исключительно гривневые бумаги со сроком обращения 5 и 7 лет.

Намерения приостановить продажу валютных ОВГЗ были обнародованы после того, как Минфину удалось удовлетворить потребность в валютных ресурсах за счет размещения 18 июля еврооблигаций на 2 млрд долл.

Министерство также заявляло о планах начать с осени этого года выпуск для населения казначейских обязательств, номинированных в иностранной валюте.

По данным Государственной казначейской службы, с начала 2012 года по 27 августа поступления в госбюджет от проведения правительственных заимствований составили 65,735 млрд грн (49,749 млрд грн - от внутренних, 15,986 млрд грн - от внешних). За указанный период на погашение госдолга было направлено 35,475 млрд грн, расходы на обслуживание - 14,397 млрд грн.