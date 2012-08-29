На торгах в среду пара EUR/USD может продолжить укрепление - эксперт

На торгах в среду, 29 августа, пара EUR/USD может продолжить укрепление и под влиянием американских данных, и в ожидании новостей от ЕЦБ, следующими целями для пары, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, могут стать уровни 1,26 и 1,2670.

Как отмечают аналитики, для GBP/USD текущий день может оказаться столь же скучным, что и предыдущие два. Скорее всего, пара будет следовать сценарию, который для него напишут Е-17 и США. В случае укрепления спроса на рискованные активы пара продолжит укрепление с ближайшей целью 1,5860 и далее 1,59.