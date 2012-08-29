На дополнительном аукционе во вторник Минфин разместил валютные ОВГЗ на 285,835 млн долл.

На дополнительном аукционе во вторник, 28 августа, Министерство финансов Украины разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 285,835 млн долл. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Средневзвешенная доходность бумаг составила 9%, сток их погашения — 13 ноября 2013 года.

Как сообщал УНИАН,вчера Минфин продал индексированные облигации на 200,7 млн грн под 9,3% со сроком погашения 12 августа 2015 года. На гривневые бумаги спроса небыло.

В обзоре группы компаний «Инвестиционный капитал Украина» вчерашнего аукциона говорится, что Минфин удовлетворил заявки на индексированную облигацию со ставками 9,30% на всю сумму, при этом, счел ставки спроса на номинированную в долларах облигацию в диапазоне 9,1-9,3% высокими, и отклонил все восемь заявок, объявив аналогичное размещение повторно.

В итоге, Минфин привлѐк вчера 2,52 млрд грн, включая 285,84 млн долл. или 2,32 млрд грн по рыночному курсу от размещения ОВГЗ номинированных в долларах США.

Аналитики компании считают, что этой суммы, а тем более с учѐтом поступления средств от аукциона, проведѐнного в прошлый четверг, будет более чем достаточно, чтобы покрыть все долговые выплаты до конца месяца, и обеспечить дополнительные поступления для целей бюджета.

“Вполне возможно, что спрос на ОВГЗ, номинированные в долларах США был частично сформирован рынком, однако объѐм спроса и действия Минфина по отмене и проведению дополнительного оперативного аукциона, могут свидетельствовать о частичном «дружественном» спросе на эти облигации”, - резюмируется в аналитическом обзоре компании.