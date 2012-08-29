Налоговики оштрафовали торговцев алкоголем и табаком на 65,1 млн грн

Налоговики в январе-июле 2012 года выявили во время проверок предприятий, работающих на рынке спирта, алкоголя и табака, 4626 нарушений. Нарушители были оштрафованы на сумму 65,1 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ), в целом за семь месяцев т.г. налоговики осуществили 3,6 тыс. проверок таких предприятий. Почти при каждой проверке были зафиксированы нарушения. По итогам проверок аннулировано почти 15,6 тыс. лицензий, предоставляющих право на розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями.

Кроме того, аннулированы 62 лицензии на право оптовой торговли спиртом, алкогольными напитками и табаком.

Причинами аннулирования лицензий стали продажа алкоголя и табака в не определенных для этого местах и реализация товаров несовершеннолетним, а также не уплата очередного платежа за лицензию, или соответствующее заявление субъекта хозяйствования.

Напомним, с начала года за продажу алкоголя и табака несовершеннолетним было аннулировано 886 лицензий.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Госналогслужбы, в 2011 году налоговики аннулировали 670 лицензий за продажу несовершеннолетним алкоголя и табачных изделий.