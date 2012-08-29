Торги по доллару на межбанке открылись ростом котировок

В среду, 29 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1090/8,1150 грн/долл. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2522/26, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1685/10,1780. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2542/44 (вторник. 28 августа, – 1,2476/78).

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