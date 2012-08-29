Бюджетный запрос Минобороны на 2013 год составляет около 20 млрд грн - замминистра

Бюджетный запрос Министерства обороны Украины на 2013 год составляет около 20 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель министра обороны Украины Владимир Можаровский.

"Бюджетный запрос Минобороны на выполнение мероприятий реформирования и развития Вооруженных сил составляет 20 млрд грн", - сказал он.

В.Можаровский подчеркнул, что большая часть этих средств пойдет на содержание личного состава ВСУ. При этом он отметил, что в 2012 году эти расходы составили 86% бюджета Минобороны.

Заместитель министра отметил, что в следующем году предусмотрено увеличить расходы на развитие военной техники. По словам В.Можаровского, оптимальным вариантом для содержания Вооруженных сил являются расходы на личный состав на уровне 60%, а на развитие военной техники - 40%.

Как сообщал УНИАН, в бюджете на 2012 год для Минобороны было предусмотрено 17 млрд 402 млн 183 тыс. грн.