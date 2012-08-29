Миссия МВФ прибыла в Украину

Миссия международного валютного фонда прибыла в Украину. Об этом УНИАН сообщили в офисе МВФ в Киеве.

При этом детали не уточнили.

В Национальном банке Украины сообщили, что в ходе работы миссии не предусмотрена встреча с представителями НБУ, так как вопросы, которые будет изучать МВФ, напрямую не подведомственны Нацбанку.

В Министерстве финансов Украины не удалось уточнить деталей визита миссии: там сообщили, что не знают, прибыла она или нет.

Ранее сообщалось, что группа экспертов МВФ посетит Киев в период с 29 августа по 5 сентября с целью обсуждения технических вопросов, касающихся бюджета на 2013 год, реформы энергетического сектора и программ социальной помощи.

Справка УНИАН. После одобрения программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности по повышению тарифов на газ и теплоснабжение для населения.