Порошенко инициировал присоединение Украины к Соглашению ВТО по госзакупкам
Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко инициировал вопрос о присоединении Украины к Соглашению Всемирной торговой организации (ВТО) по госзакупкам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге.
«Мной инициировано сейчас присоединение Украины к Соглашению ВТО о госзакупках, членами которого являются 43 страны», - сообщил П.Порошенко.
Он отметил, что присоединение к этому соглашению упростит участие украинских компаний в тендерах по госзакупкам во всех 43 странах-участниках.
«Это позволит украинским производителям по упрощенной процедуре иметь доступ к тендерным процедурам по госзакупках в этих 43 странах», - сказал П.Порошенко.
Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.
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