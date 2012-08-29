Порошенко инициировал присоединение Украины к Соглашению ВТО по госзакупкам

Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко инициировал вопрос о присоединении Украины к Соглашению Всемирной торговой организации (ВТО) по госзакупкам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге.

«Мной инициировано сейчас присоединение Украины к Соглашению ВТО о госзакупках, членами которого являются 43 страны», - сообщил П.Порошенко.

Он отметил, что присоединение к этому соглашению упростит участие украинских компаний в тендерах по госзакупкам во всех 43 странах-участниках.

«Это позволит украинским производителям по упрощенной процедуре иметь доступ к тендерным процедурам по госзакупках в этих 43 странах», - сказал П.Порошенко.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

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