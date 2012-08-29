Министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко прогнозирует снижение темпов роста ВВП Украины в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в среду, 29 августа, журналистам на брифинге.

«Я думаю, что рост ВВП будет существенно в более скромных объемах», - сказал П.Порошенко.

При этом он не назвал прогнозный показатель ВВП на 2013 год. Министр также предположил, что Кабинет министров одобрит проект бюджета на 2013 год на последнем заседании перед 15 сентября.

Он также сообщил, что правительство должно подать проект бюджета не позднее 15 числа и прогноз ВВП на текущий год.

«У нас традиция, когда рассматривается вопрос бюджета на последнем заседании правительства перед 15 сентября. Я не думаю, что в этот раз будут какие-то изменения», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает ускорения роста ВВП Украины в 2013 году до 4,0%.

В апреле Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2012 году с 4,8% до 3%. Рост ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 3,5%.

Напомним, что Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%. Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Гостата, составил 5,2%.