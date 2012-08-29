Торги на межбанке в среду закрылись ростом до 8,1200/8,1300 грн/долл.

В среду, 29 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1090/8,1150, к 12:00 цены поднялись 8,1120/8,1160, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,1200/8,1300 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2522/26, к закрытию цены понизились 0,2521/23. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32,2074 (+0,1384).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2535/70. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1685/10,1780, к 12:00 цены ушли вверх 10,1900/10,1990. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,1830/10,1995.