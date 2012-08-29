Увеличение остатков на корсчетах банков стало причиной ослабления гривни — эксперт

Существенное увеличение остатков на корреспондентских счетах банков в среду, 29 августа, спровоцировало спрос на валюту на межбанке, что, в свою очередь, стало фактором ослабления гривни и снижения котировок до уровня 8,12/8,13 грн/долл., что является минимумом за более чем 2,5 года.

“Спрос увеличивается. На рынке появилась свободная гривня. До этого многие банки были в короткой позиции, они были вынуждены продавать валюту для того, чтобы обеспечить свою работоспособность, - сказал УНИАН дилер коммерческого банка с украинским капиталом. - Теперь появилось много гривни, и банки решили закрыть свои позиции”.

Аналитик банка с иностранным капиталом считает конец августа — начало сентября традиционным периодом для повышения спроса на инвалюту. “Так сложилось, что в этот период повышается спрос на валюту. Это объясняется “оживлением” бизнеса после летнего периода, а также традиционным осенним повышением девальвационных ожиданий”, - сказал банкир. Он также считает фактором давления на гривню увеличение остатков на банковских счетах, при этом говорит, что пока невозможно определить его источник.

Как сообщал УНИАН, остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины (НБУ) 28 августа увеличился на 14% и по состоянию на начало дня 29 августа составил 20,798 млрд грн.