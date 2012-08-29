Кабмин предлагает сократить 64 разрешительных документа для облегчения ведения бизнеса

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил ряд законопроектов о сокращении и корректировке 64 документов разрешительного характера, а также о других мерах по облегчению ведения бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

Одним из законопроектов определяется, что получение согласования, заключений и других документов разрешительного характера возложено на разрешительный орган без привлечения субъектов хозяйствования, которые должны к нему обратиться.

Другим законопроектом предлагается отменить сертификат качества зерна и продуктов его переработки, сертификаты обследования элеваторов, в частности, карантинные сертификаты.

На законодательном уровне закреплена ответственность должностных лиц контролирующих органов за несоблюдение процедуры осуществления государственного надзора и контроля.

"Мы предложили, чтобы на первом этапе за нарушения были применены административные взыскания в виде штрафа, на втором - увеличение админвзыскания, на третьем - увольнение с работы указанного работника контролирующих органов", - подчеркнул П.Порошенко.

Также на законодательном уровне предлагается определить, что контролирующие органы могут осуществлять плановые комплексные проверки не чаще раза в год.

"Сегодня мы лишили возможности, когда контролирующие органы приходят когда им вздумается, определяют сами предмет проверки и принимают решения о конкретных санкциях. Теперь предприниматель должен быть предупрежден заранее и не чаще, чем раз в год, только комплексная проверка", - отметил П.Порошенко.

Напомним, Министерство экономического развития и торговли подготовило для рассмотрения Кабинетом министров соответствующий законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения количества документов разрешительного характера», которым предлагалось сократить число разрешительных документов на 49 единиц - с 143 ныне действующих – до 94.

Как сообщал УНИАН, 24 июля премьер-министр Украины Николай Азаров высказал недовольство реальными результатами дерегуляции, проведенной в сфере экономической деятельности в Украине.

Он отметил, что работа по дерегуляции будет продолжена.