В России ситуация с ликвидностью в банковской системе остается сложной - Сбербанк

Сбербанк России считает, что ситуация с ликвидностью в банковской системе страны будет сложной до конца года. Об этом заявил зампред банка Антон Карамзин.

«Ситуация с ликвидностью в банковской системе остается сложной, уровень заимствований у ЦБ будет на высоком уровне, не исключено, что будет некоторое давление, в том числе и на Сбербанк, но не считаем это для себя большой проблемой», – сказал он.

По его словам, Сбербанк не видит риска перегрева в розничном кредитовании в российском банковском секторе в целом.

По оценке первого зампреда ЦБ Алексея Симановского, кредиты российских банков населению в этом году могут вырасти на 40–44%, передает ПРАЙМ.