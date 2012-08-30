Договор о ЗСТ СНГ имеет стратегически важное значение для Украины – Клюев

Договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ имеет стратегически важное значение для Украины и будет эффективно работать на пользу всех участников Содружества.

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Клюев, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По его словам, благодаря ЗСТ для украинских товаропроизводителей расширяются возможности доступа на рынок СНГ.

Секретарь СНБО Украины напомнил, что рынок Содружества независимых государств – крупнейший рынок сбыта украинских товаров, на который в 2011 г. приходилось 42% внешнеторгового оборота или 72 млрд долларов США.

А.Клюев отметил, что рынок СНГ особенно важен для Украины, поскольку именно на него поставляется большая часть украинской продукции с высокой добавленной стоимостью – преимущественно машиностроения.

Он напомнил, что по расчетам специалистов, действие ЗСТ СНГ может способствовать в среднесрочной перспективе увеличению выпуска промышленной продукции в Украине на 3,5-4% и росту ВВП дополнительно до 2,5% в год.

А.Клюев также подчеркнул, что участие в договоре о свободной торговле в рамках СНГ не мешает Украине работать над ускорением создания зоны свободной торговли с ЕС.

Также он напомнил, что Украина продолжает вести консультации для подготовки проектов соглашений о свободной торговле с Канадой, Израилем, Марокко и другими перспективными торговыми партнерами.

В частности, со стороны Канады предусматривается снижение среднеарифметической ставки импортной пошлины с 4,7% до 1,7%, Марокко - с 21,4% до 1,4%, Египта с 17,3% до 2,1%, Сербии - с 9,4% до 0,4%.

Секретарь СНБО напомнил, что сразу после вступления в силу в рамках СНГ договора о свободной торговле товарами, Украина собирается инициировать вопрос о подготовке соглашения о свободной торговле услугами.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

30 июля ВР ратифицировала этот договор. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

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