На торгах в четверг вероятен прорыв парой EUR/USD поддержки 1,25 - эксперт

На торгах в четверг, 30 августа, вероятен прорыв парой EUR/USD поддержки 1,25, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, это может случиться при росте позитивных сигналов из США, что спровоцирует Бернанке воздержаться от радикальных комментариев. А также если данные по рынку труда Германии разочаруют.

Великобритания после долгого молчания представит целый блок данных по кредитованию. GBP/USD, учитывая ее недавнюю устойчивость к смене рискованных настроений, может использовать позитивные данные как повод для укрепления. Первичной целью может стать 1,5860 и далее 1,59.

Япония публикует серию отчетов, из которых наибольший интерес будут представлять данные по розничным продажам и торговому балансу. Скорее всего, они продемонстрируют, что экономика страны начинает испытывать на себе негативные эффекты окружающего мира (в основном, от Китая и Е-17). Тем не менее, основным катализатором будут отчеты из США. Дополнительное подтверждение восстановления американского рынка труда могут поддержать движение USD/JPY к уровню 79,00.