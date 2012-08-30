Дефицит госбюджета увеличился в 2 раза — до 16,9 млрд грн

Дефицит государственного бюджета Украины за январь-июль 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился почти в два раза — до 16,936 млрд грн, свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно предоставленной информации, доходы госбюджета составили 186,580 млрд грн, что на 10,5% больше, чем за январь-июль прошлого года. Поступления в общий фонд госбюджета увеличились на 12,1% - до 160,241 млрд грн, в т.ч. от НДС выросли на 10% - до 104,064 млрд грн, налога на прибыль — на 4%, до 1,109 млрд грн, акцизного налога от произведенных в Украине товаров — на 9,7%, до 1,146 млрд грн.

Возмещения НДС денежными средствами составило 26,944 млрд грн, что на 6% больше чем годом ранее.

Расходы госбюджета увеличились на 14,4% - до 200,538 млрд грн, в т.ч. расходы по общему фонду составили 174,151 млрд грн, что на 21,984 млрд грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Из госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда было перечислено 7,768 млрд грн.

В январе-июле 2012 года погашение основной суммы долга из госбюджета составило 33,626 млрд грн.

Заимствования в госбюджет были осуществлены в объеме 68,286 млрд грн, в т.ч. в общий фонд — 65,475 млрд грн. На внутреннем рынке было привлечено 49,489 млрд грн, на внешнем — 18,797 млрд грн.

От приватизации государственного имущества в январе-июле 2012 поступило в государственный бюджет 5,112 млрд грн.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы — 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.