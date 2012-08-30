Доллар на открытии межбанка пробил уровень 8,12

В четверг, 30 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся ростом котировок – 8,1190/8,1260 грн/долл. Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2513/17, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,1875/10,1980. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар скорректировались – 1,2547/49 (среда - 1,2542/44).

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