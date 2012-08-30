Средневзвешенный курс гривны на межбанке в среду составил 8,0747 грн/долл.

Средневзвешенный курс гривны на межбанковском валютном рынке в среду, 29 августа, снизился до 8,0747 грн/долл по сравнению с 8,0706 за предыдущий день торгов. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем торгов на межбанке составил 1,261 млрд долл. (в эквиваленте), что на 15 млн долл. больше, чем за предыдущий день торгов. Из общего объема сумма продажи долларов составила 919,7 млн долл.

Как сообщалось, в среду, 29 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1090/8,1150, к 12:00 цены поднялись 8,1120/8,1160, а к закрытию торгов ценовые уровни достигли максимума 8,1200/8,1300 грн/долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2522/26, к закрытию цены понизились 0,2521/23. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32,2074 (+0,1384).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2535/70. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1685/10,1780, к 12:00 цены ушли вверх 10,1900/10,1990. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,1830/10,1995.