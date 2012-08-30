Американская экономика медленно восстанавливается - Центробанк США

Крупнейшая мировая экономическая система - США - продолжила постепенный рост в июле и начале августа, но производственная активность затухала во многих штатах, цитирует Reuters сообщение Федеральной резервной системы США.

В "Бежевой книге", содержащей информацию о деловой активности регионов, Центробанк отметил, что розничная активность, включая продажи автомобилей, ускорилась с прошлого доклада.

"Сообщения из 12 округов ФРС свидетельствуют, что экономическая активность продолжала постепенно расширяться в июле и начале августа в большинстве регионов и секторов", - говорится в "Бежевой книге".

Экономика страны выросла на 1,7 процента во втором квартале, благодаря экспорту и инвестициям в строительство нежилых сооружений. Темпы роста замедлились по сравнению с 2-процентным ростом в первом квартале.

"Бежевая книга" захватила начало третьего квартала и отмечает, что скорость восстановления недостаточна для того, чтобы заставить компании быстрее нанимать сотрудников.

"Большинство округов сообщили, что занятость не изменяется или растет незначительно", - говорится в документе.

ФРС также отметила, что производство ослабевало во многих районах, что соответствует результатам недавних исследований. В значительной степени спад обусловлен слабым спросом за рубежом, особенно в Азии.

"Многие округи сообщили о некотором ослаблении производства, замедлении темпов роста или сокращении уровня продаж, производства или заказов".