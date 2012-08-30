О ситуации с банком "Базис" будет информирована прокуратура Италии

12:45, 30 августа 2012
Финансы
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и Римский суд

Харьковский областной совет проинформирует прокуратуру Италии и Римский суд, который решает вопрос об экстрадиции в Украину экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова, о ситуации с основанным А.Аваковым банком ПАО "АКБ "Базис".

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на сессии облсовета депутаты приняли данное решение и руководство облсовета поручило разработать и направить в прокуратуру Италии и Римский суд текст информации о ситуации с банком.

Глава Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин, выступая на сессии с итогами работы области за полгода, в частности, обратил внимание на ситуацию, сложившуюся с банком "Базис". Он подчеркнул, что на данный момент на счетах банка заблокированы крупные суммы предприятий и учебных заведений области.

М.Добкин предложил заслушать на сессии облсовета их представителей. Данное предложение поддержали депутаты.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и назначении ликвидатора публичного акционерного общества «АКБ «Базис».

Справка УНИАН. Банк «Базис» основан в 1991 году под руководством экс-губернатора Харьковской области Арсена Авакова.

По классификации НБУ, «Базис» относится к группе небольших финучреждений с активами менее 3 млрд грн.

Банк входит в состав финансово-промышленной группы «Инвестор». Его крупнейшими бенефициарами на 1 апреля 2012 года являлись Олег Гаевой, Игорь Моркотонов, Игорь Котвицкий.

В апреле 2012 года в банке введена временная администрация НБУ.

26 июля временный администратор направил на согласование в НБУ программу оздоровления банка, в рамках которой инвесторы дали согласие вложить в банк 500 млн. грн.

6 августа временная администрация банка приняла решение увеличить уставной капитал банка на 514,053 млн грн, до 641,458 млн грн путем частного размещения 401604250 простых акций бездокументарной формы номинальной стоимостью 1,28 грн.

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