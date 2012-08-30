В АП надеются, что доходная часть бюджета будет выполнена в полном объеме

В Администрации Президента надеются, что доходная часть бюджета текущего года к концу года будет выполнена в запланированном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель главы АП Ирина Акимова на брифинге, комментируя по просьбе УНИАН информацию о существенном сокращении доходной части госбюджета по итогам июля.

«Мы надеемся, что вопрос наполнения доходной части будет соответствовать тем планам, которые ставились правительством на этот год. И бюджет сможет нормально решать все вопросы, начиная с инвестиционных процессов, заканчивая социальными вопросами», - сказала И.Акимова.

При этом она отметила, что на темпы наполнения доходной части бюджета влияет, прежде всего, активность работы предприятий, а также сезонные факторы, от которых зависит такая активность в некоторых отраслях, а также работа таможенной и налоговой служб.

«Все эти три составляющих находятся под бдительным вниманием правительства, они поднимаются на заседаниях правительства, и насколько я помню, это было на предпоследнем заседании Кабмина», - сказала И.Акимова.

Она отметила, что вопрос контроля наполнения доходной части бюджета находится в компетенции Министерства финансов.

«Министерство финансов должно делать все для того, чтобы доходы поступали регулярно, при этом, естественно, не перегибая палку», - сказала И.Акимова.

Как сообщал УНИАН, согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы — 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.