Эксперты: высокие темпы роста дефицита госбюджета сохранятся

Высокие темпы роста дефицита государственного бюджета Украины будут сохраняться до конца текущего года.

Такое мнение УНИАН высказали опрошенные эксперты.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства финансов Украины, за семь месяцев 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, дефицит госбюджета Украины увеличился почти в два раза — до 16,936 млрд грн, это на 10,234 млрд грн больше, чем за первое полугодие т.г.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин по этому поводу в комментарии УНИАН сказал: “Экономическая динамика слабая, бизнес “подчищается”, возможность аккумулировать налоги уменьшается. Одновременно, правительству нужно все больше средств для выделения на разного вида социальные программы, или популистские программы. К октябрю ухудшение дефицита бюджета будет продолжаться”.

Экономист Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр Жолудь считает, что увеличение дефицита происходит по причине снижения темпов роста доходной части госбюджета. Это, в свою очередь, является следствием замедления промышленного производства, падения в сельском хозяйстве, низкого уровня как инфляции, так и темпов роста цен производителей.

По мнению эксперта, имея на дворе “классический предвыборный год”, расходная часть бюджета увеличивается непропорционально росту доходов госказны. Средства направляются на увеличение зарплат бюджетникам, военнослужащим, или на “латание дыр” Пенсионного фонда.

“С одной стороны имеем и желание, и фактическое наращивание расходов, с другой стороны, доходы не растут так, как они должны были бы расти”, - считает эксперт.

По его словам, планируется, что по итогам текущего года объем налоговых поступлений в доходную часть госбюджета должен увеличиться на 20%, но по итогам семи месяцев этот показатель был на уровне всего 10%. Эксперт считает, что выполнить доходную часть будет сложно, а дефицит госбюджета будет больше за тот, который прописан на сегодня.

“У нас идет давление на экономику, которая и так слабая. Выжимают из нее все налоги. Проблемы с возвратом НДС и с другими вещами, они углубляются и становятся более сложными, - сказал эксперт. - Поступления, которые прописаны в бюджете, они слишком оптимистичны, они не соответствуют той ситуации, которую мы имеем сейчас в экономике”.

При этом, он считает целесообразным провести секвестр бюджета, но уверен в том, что по политическим мотивам до выборов этот вопрос подниматься не будет.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» (с поправками), доходы бюджета планируются на уровне 370,799 млрд грн, в т.ч. доходы общего фонда - 319,651 млрд грн, расходы — 396,683 млрд грн, в частности расходы общего фонда — 344,248 млрд грн.

Предельный уровень дефицита госбюджета на 2012 год запланирован на уровне 25,130 млрд грн.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.