НБУ продлил максимальный срок предоставления стабкредитов банкам

Национальный банк Украины (НБУ) продлил максимальный срок предоставления стабилизационных кредитов коммерческим банкам с 450 дней до 5 лет.

Это предусмотрено постановлением НБУ №321 от 27 июля 2012 года (регистрация в Минюсте 23 августа т.г.), которым вносятся изменения в Положение о предоставлении Нацбанком стабилизационных кредитов банкам Украины.

Документом увеличивается срок, на который банкам может предоставляться стабкредит, с 90 дней до 2 лет, срок возможного продолжения продлевается с 90 дней до года.

При этом указывается, что общий срок пользования стабкредитом, с учетом всех пролонгаций, не может превышать 5 лет (на сегодняшний день - 450 дней).

Кроме того, регулятор конкретизировал, какие ограничения и требования должны быть предусмотрены в договоре о предоставлении стабкредита. Среди них: запрет выплаты дивидендов акционерам или распределение капитала в любой другой форме; запрет выплаты бонусов, премий и других дополнительных материальных вознаграждений руководителям банка.

Также запрещается приобретение ценных бумаг, кроме государственных облигаций Украины, а также долговых ценных бумаг, эмитированных НБУ.

Банк должен будет остановить активные операции со связанными лицами и т.д.