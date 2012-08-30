Герасимов уволен с должности представителя Украины в Экономическом совете СНГ
17:41, 30 августа 2012Финансы
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Президент Украины Виктор Янукович уволил Евгения Герасимова с должности полномочного представителя Украины в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете Содружества Независимых Государств.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
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