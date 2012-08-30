Индекс ставок по срочным депозитам в гривне 30 августа вырос, по валютным - снизился

В четверг, 30 августа, индекс ставок по гривневым депозитам, кроме трехмесячных, вырос.

Об этом свидетельствуют данные об индексе ставок по депозитам физлиц, обнародованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Увеличение индекса по гривневым депозитам составило: по шестимесячным - до 17,56% с 17,48%, по девятимесячным - до 18,03% с 17,96%, по годовым - до 18,74% с 18,32%.

Индекс по вкладам сроком на три месяца снизился до 16,51% с 16,57%.

Снижение индекса по долларовым вкладам было в пределах 0,06-0,20%, а его значение, в зависимости от срочности, составляло 5,39%-7,96%.

Значение индекса по депозитам в евро, в зависимости от срочности, зафиксировалось в рамках 3,87%-6,32%. Его падение по сравнению с предыдущим днем составило 0,13-0,48%.

Как сообщал УНИАН, с 18 мая 2011 года начал рассчитываться «Украинский индекс ставок по депозитам физических лиц» (UIRD). В список банков, которые объявляют ставки, входит 20 крупнейших банков. Для расчета индекса используются номинальные ставки банка по «классическому» депозиту для стандартных сумм на сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев в украинской гривне, долларах США и евро.