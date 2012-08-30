Капинвестиции Украины в первом полугодии выросли на 29% - до 112,221 млрд грн

В Украине по итогам января-июня 2012 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 112,221 млрд грн, что на 29,1% больше показателя соответствующего периода 2011 года.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Наибольший рост капинвестиций зафиксирован в Крыму - 172,1%, до 8,4 млрд грн.

Из общего объема капитальных инвестиций наибольшая сумма была направлена в виде инвестиций в материальные активы - 108,406 млрд грн, из которых на капремонт - 6,618 млрд грн.

Основным источником капитальных инвестиций являются собственные средства предприятий - 68,914 млрд грн, кредиты банков и другие займы - 19,589 млрд грн.

Справка УНИАН. В Украине по итогам 2011 года объем освоенных капитальных инвестиций составил 259 млрд 932,3 млн грн, в том числе инвестиций в основной капитал - 209 млрд 130 млн грн (без НДС), что на 22,4% больше показателя января-декабря 2010 года.

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