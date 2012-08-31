Азаров в очередной раз заявляет, что дефолт Украине не грозит

Премьер-министр Николай Азаров считает, что заявления о преддефолтном состоянии Украины являются необоснованными.

Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«А какие основания так думать? Мы что хоть один платеж задержали? Нет, мы не задержали. Все кредиторы совершенно ответственно и спокойно отмечают, что мы платим вовремя по всем своим обязательствам. Именно поэтому правительство совсем недавно вышло на международный финансовый рынок и разместило свои обязательства и привлекло значительную сумму денег. Не дают тем странам, которые в состоянии дефолта находятся», - сказал Н.Азаров.

«Сейчас надо все высказывания политиков соизмерять с теми амбициями, которые у них есть. Нам дефолт предрекали все годы, что мы работаем в правительстве с самого начала», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что заявления о преддефолтном состоянии Украины не имеют под собой оснований, а у правительства есть достаточные валютные резервы.

«Мы что хоть один платеж задержали во времени? Мы рассчитываемся своевременно, у нас нет никаких вопросов по погашению задолженности ни по этому, ни по следующему году», - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Украина сейчас находится в преддефолтном состоянии.

Напомним, по данным Минфина, дефицит государственного бюджета Украины за январь-июль 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился почти в два раза — до 16,936 млрд грн.

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