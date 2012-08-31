Судьба доллара зависит от заявлений Бернанке - эксперт

Если глава ФРС США Бен Бернанке в пятницу, 31 августа, заявит, что регулятор готов действовать по мере необходимости в отношении американской экономики, у доллара есть все шансы на рост, а для пары EUR/USD первичной целью станет 1,2460 и далее 1,24, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, пара GBP/USD нацелится на отметку 1,5740 и далее на 1,57.

Как отмечают аналитики, Япония публикует большое число отчетов: инфляция, рынок труда, промышленное производство и потребительские расходы, что позволит оценить состояние экономики страны, однако вряд ли отвлечет от главной темы – симпозиума в Джексон Хоуле. В случае сдержанности Бернанке, возможен рост USD/JPY к уровню 79,00.