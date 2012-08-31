Китайский ICBC побил собственный мировой рекорд по прибыли - 19,4 млрд долл. за 6 месяцев

Китайский банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) - мировой лидер по прибыли и одно из крупнейших кредитных учреждений мира по объему активов, получил в первом полугодии 2012 года чистый доход в размере 123,16 миллиарда юаней (19,39 миллиарда долларов). Таким образом, в сутки банк зарабатывал около 109 миллионов долларов.

По прибыльности банк превзошел свой прошлогодний показатель на 12,5%. Более того, результаты оказались лучше, чем ожидали аналитики (122,67 миллиарда юаней). Большую часть прибыли кредитная организация получила за счет процентных доходов.

В то же время ICBC предупредил о том, что в будущем может столкнуться со сложностями из-за замедления китайской и всей мировой экономики.

По данным Народного банка Китая, в июле объем новых кредитов сократился на 40 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Чуть раньше вышла статистика по ВВП, рост которого во втором квартале снизился до 7,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Снижение темпов роста в Китае объясняется стагнацией на рынке недвижимости, а также существенным падением спроса на китайскую продукцию за рубежом. Аналитики предполагают, что по итогам 2012 года рост экономики в КНР будет самым слабым за последние три года, передает Lenta.ru со ссылкой на AFP.