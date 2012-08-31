Поступления от налога на роскошь составит 0,8–1 млрд грн ежегодно - ГНСУ

Поступления от налога на роскошь составит 0,8 – 1 миллиард гривень ежегодно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга заявил председатель государственной налоговой службы Украины Александр Клименко.

«Это (поступление УНИАН) от 800 млн гривен – 1 млрд грн может дополнительно поступить в бюджет, потому что все необходимые механизмы, процедуры у нас есть, и Госналогслужба может профессионально администрировать этот налог», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 5 июня Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению богатства и предметов роскоши», согласно которому предлагается облагать налогом квартиры общей площадью более 200 кв. м по ставке 2% минимальной зарплаты за 1 кв. м (размер минимальной заработной платы на сегодняшний день составляет 1094 грн), другую недвижимость больших площадей, автомобили, суда, самолеты и вертолеты, ювелирные изделия и пр.