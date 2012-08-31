ГНСУ тестирует систему выдачи электронных свидетельств плательщика НДС

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) проводит тестирование системы выдачи свидетельств плательщика НДС в электронном варианте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу во время форума заявил председатель ГНСУ Александр Клименко.

«Важным шагом стала централизация процесса выдачи свидетельств плательщика НДС. В тестовом режиме проводится процедура предоставления регистрационных заявлений от налогоплательщиков и получение свидетельств плательщика НДС». - отметил он.

По его словам, данная процедура позволит ускорить выдачу свидетельств плательщика НДС, а также исключит из процесса человеческий фактор. «Предприятие сможет с помощью сети интернет заполнить заявление и получить свидетельство, не посещая налоговую инспекцию», - подчеркнул А.Клименко.

Напомним, ранее Госналогслужба отмечала рост количества плательщиков НДС в связи с упрощением регистрационной процедуры. Упрощенная процедура регистрации плательщиков НДС была введена в I квартале 2012 года. Она предусматривает четко регламентированное время (не более 6 рабочих дней) рассмотрения регистрационного заявления плательщика НДС и выдачи свидетельства.

Кроме того, налоговики разработали новую форму регистрационного заявления плательщика НДС, которая сократилось с десяти страниц до трех.

Так, если в I полугодии 2011 года плательщиками НДС зарегистрировались более 9,1 тыс. человек, то уже в этом году 14,146 тыс. человек (прирост составил 55%). В июне 2011 г. зарегистрировались 1739 лиц, а в июне 2012 г. - 2078 человек (прирост 20%).