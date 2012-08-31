Азаров предлагает запретить в Украине определение стоимости товаров в у.е.

Премьер-министр Украины Николай Азаров предлагает запретить в Украине использование иностранной валюты для определения стоимости товаров.

Об этом говорится в поданном им на рассмотрение Верховной Рады Украины проекте закона “О внесении изменения в статью 8 Закона Украины ”О рекламе” об установлении запрета указания цены товаров, работ и услуг не в денежной единице Украины”.

Как отмечается в пояснительной записке, проект разработан Министерством финансов Украины во исполнение пункта 17.2 Национального плана действий на 2012 год относительно внедрения Программы экономических реформ на 2010-2014 годы “Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство”, утвержденного Указом Президента Украины от 12 марта 2012 года № 187/2012.

Законопроект направлен на создание правовых принципов для ограничения использования на территории Украины иностранной валюты как меры стоимости с целью усиления стабильности национальной валюты.