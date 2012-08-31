Задолженность по возмещению НДС c начала года сократилась на 3,3 млрд грн - ГНСУ

Общая сумма задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) с начала 2012 года сократилась на 3,3 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко в пятницу, 31 августа.

«Это стало возможным благодаря тому, что мы возвращаем украинским предприятиям большие суммы компенсации налога на добавленную стоимость, чем они заявляют. При этом большую часть возмещения плательщики получают «автоматом». Только в августе, по предварительным подсчетам, НДС-«автомат» получили 273 плательщика на общую сумму свыше 2,2 млрд грн», - отметил А.Клименко.

Всего в январе-июле т.г. в автоматическом режиме возмещено 14,5 млрд грн НДС - более половины компенсации выплачивается теперь в такой форме. При заявленных к возмещению 24,5 млрд грн плательщики получили 26,9 млрд грн возвращенного налога. За аналогичный период 2011 года эта сумма была меньше на 1,5 млрд грн.