НБУ урегулировал предоставление услуг физлицам по арбитражным операциям

Национальный банк Украины (НБУ) своим постановлением №327 от 3 августа 2012 года урегулировал вопрос о предоставлении услуг физическим лицам в сфере осуществления арбитражных операций на условиях маржинальной торговли.

Арбитражные сделки на условиях маржинальной торговли - это безналичные операции по купле-продаже одной иностранной валюты за другую иностранную валюту с целью получения прибыли от изменения валютного курса на международном валютном рынке.

"До сегодня такие операции осуществлялись как через банковский сектор, так и через отдельные фирмы и форексные клубы, которые не имели на это соответствующих разрешений, лицензий и практически не несли перед клиентами никакой ответственности", - объяснила заместитель директора Департамента методологии денежно-кредитной политики - начальник управления методологии валютного регулирования Людмила Чепинога, сообщается на сайте регулятора.

Решение сконцентрировать предоставления указанных финансовых услуг исключительно в банках Л.Чепинога объяснила тем, что сейчас именно банки имеют все необходимое для маржинальной торговли на международных рынках: техническое оснащение и достаточное количество квалифицированных специалистов. Кроме того, банки являются наиболее прозрачными учреждениями на финансовом рынке, механизм надзора и контроля за которыми налажено на высоком уровне.

"Отныне любой клиент, осуществляющий операции по маржинальной торговле на международных рынках, сможет проконтролировать и проверить движение своих средств через собственные банковские счета. Это обезопасит людей от рисков потери средств вследствие недобросовестных действий финансовых посредников", - подчеркнула Л.Чепинога.