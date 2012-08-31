Шумило уволен c должности директора генерального экономического департамента Нацбанка

С должности директора генерального экономического департамента Национального банка Украины уволен Игорь Шумило, в связи с выходом на пенсию.

Об этом УНИАН сообщили источники в Нацбанке.

По словам собеседника агентства, И.Шумило достиг пенсионного возраста несколько лет назад.

В СМИ причиной увольнения называют принципиальную позицию И.Шумило по поводу пессимистических макропорогнозов на 2013 год.

На официальном сайте регулятора фамилия И.Шумило исключена из перечня членов правления Нацбанка.