Шумило уволен c должности директора генерального экономического департамента Нацбанка
15:00, 31 августа 2012Финансы
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С должности директора генерального экономического департамента Национального банка Украины уволен Игорь Шумило, в связи с выходом на пенсию.
Об этом УНИАН сообщили источники в Нацбанке.
По словам собеседника агентства, И.Шумило достиг пенсионного возраста несколько лет назад.
В СМИ причиной увольнения называют принципиальную позицию И.Шумило по поводу пессимистических макропорогнозов на 2013 год.
На официальном сайте регулятора фамилия И.Шумило исключена из перечня членов правления Нацбанка.
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