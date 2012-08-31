НБУ не против печатать деньги для других стран - “мы уже можем себе позволить"

Национальный банк Украины (НБУ) намерен принимать участие в процессе изготовления наличных денег для других стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила заместитель главы Национального НБУ Вера Рычаковская в пятницу, 31 августа, во время пресс-конференции, приуроченной к шестнадцатой годовщине введения в обращение в Украине национальной валюты - гривни.

“У нас была практика, когда мы изготовляли банкнотную бумагу для Индии”, - сказала В.Рычаковская.

По ее словам, НБУ принимал участие и в других тендерах на предоставление услуг по обеспечение определенного этапа процесса изготовления наличных денег. Но стать в них победителем довольно сложно, так как конкуренция среди банкнотно-монетных дворов чрезвычайно высокая.

В НБУ уверены, что техническое обеспечение и другие составляющие, необходимые для изготовления наличных денег, в Украине находятся на высоком уровне.

“Мы уже можем себе позволить принимать участие в таких тендерах”, - сказала В.Рычаковская.

При этом она подчеркнула, что в Украине с начала текущего года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, зафиксировано снижение объема наличных денег в обращении на 2,2%. Снижение произошло в связи со стабилизацией экономической ситуации в стране.

В Нацбанке указывают на то, что в послекризисных 2009-2010 гг. рост наличности в обращении составлял более 17%. Эта тенденция наблюдалась не только в Украине, но и в других странах, в том числе и с развитой рыночной экономикой. Причиной являлись негативные настроения в кризисный период, когда “наличка” была предпочтительней, чем деньги на счетах в безналичной форме.

В связи с сокращением наличности в обороте, по словам В.Рычаковской, НБУ на текущий год снизил планы по производству банкнот гривни.