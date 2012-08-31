Некоторые теринспекции объединили в орган по работе с крупными налогоплательщиками

Кабинет министров объединил некоторые территориальные инспекции в специализированную налоговую инспекцию по работе с крупными налогоплательщиками.

Текст соответствующего правительственного постановления №799 от 29 августа 2012 года размещен на официальном сайте Кабмина.

Так, специализированная налоговая инспекция по работе с предприятиями горно-металлургического комплекса в Кривом Роге Днепропетровской области присоединена к специализированной госналогинспекции по работе с крупными налогоплательщиками в Днепропетровске; инспекция по работе с крупными плательщиками налогов в Николаеве присоединена к аналогичной инспекции в Одессе.

Кроме того, специализированная госналогинспекция по работе с крупными налогоплательщиками в Симферополе присоединена к налоговой инспекции в Симферополе.

Как сообщал УНИАН, Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в конце мая 2012 года презентовала центральный офис по обслуживанию крупных налогоплательщиков.

Председатель ведомства Александр Клименко проинформировал о том, что к 2013 году планируется сокращение количества специализированных инспекций по обслуживанию крупных плательщиков с 11 до 7: «По состоянию на сегодня в существует 11 специализированных инспекций по обслуживанию крупных налогоплательщиков, а с 2013 года их станет 7. Сегодня эти инспекции расположены в Симферополе, Днепропетровске, Кривом Роге, Донецке (2 инспекции), Запорожье, Луганске, Львове, Николаеве, Одессе и Харькове. В 2013 г. их станет 7, не будет офиса в Кривом Роге, Николаеве и Симферополе. В данных территориях останутся сервисные центры, дабы не создавать проблем плательщикам налогов каких-либо неудобств. Сервисный центр сможет принять отчетность, ответить на интересующие вопросы».