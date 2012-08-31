Кабмин хочет ввести механизм предоставления госпомощи предприятиям

Кабинет министров Украины предлагает ввести механизм предоставления государственной помощи предприятиям.

Текст соответствующего законопроекта «О государственной помощи субъектам хозяйствования» (№11118 от 30 августа 2012 года) зарегистрирован в Верховной Раде.

Документом предусматривается, что полномочия по мониторингу, ведению реестра, составлению отчета, а также определению влияния предоставления госпомощи на конкуренцию и международную торговлю возлагаются на Антимонопольный комитет, который не является поставщиком государственной помощи.

Расходы на госпомощь предприятиям предусматриваются в госбюджете или в местных бюджетах.

Согласно пояснительной записке к документу, законопроектом также вводится понятие незначительной помощи (de minimis), совокупный размер которой в течение трех лет не должен превышать 2,5 млн грн, что соответствует пороговому показателю в размере 200 тыс. евро, определенном в законодательстве Европейского Союза и проекте Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Действие закона не распространяется на поддержку сельского хозяйства, обороноспособности страны и услуги субъектов хозяйствования, которые обеспечивают общественные потребности, если применение закона не позволяет им выполнять свои обязанности.