Межбанк пятницы: торги закрылись ростом котировок

В пятницу, 31 августа, на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,1165/8,1235, к 12:00 цены выросли до 8,1250/8,1295. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений – 8,1275/8,1330.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2493/97, к 12:00 цены поднялись до 0,2500/04. К закрытию торгов цены достигли уровня 0,2506/10. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов остался 32,3250 (+0.0226).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,2508/10, а к 15:00 выросли до 1,2605/07. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,1505/10,1610, к 12:00 цены ушли вверх 10,1835/10,1930. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,2290/10,2400.