Нацбанк зафиксировал положительное сальдо платежного баланса

Сальдо платежного баланса за январь-июль было близким к нулю, в июле - положительным на уровне 800 млн долл. Об этом говорится в обнародованном на сайте Национального банка Украины заявлении начальника управления методологии, анализа и прогнозирования платежного баланса НБУ Сергея Николайчука.

"Характеризуя состояние платежного баланса, должен отметить его улучшения в июле. Так произошло возвращение к его профициту, который составил 800 млн долл., и в целом за первые 7 месяцев сальдо сводного платежного баланса было близким к нулю ", - сказал С.Николайчук.

По его словам, дефицит текущего счета в июле составил 1,3 млрд долл. по сравнению с 1,5 млрд долл. в июне. В основном, это произошло за счет частных денежных переводов из-за границы, которые за 7 месяцев увеличились на 5% - до 4,1 млрд долл. При этом НБУ не предоставляет номинальное значение дефицита текущего счета по итогам января-июля 2012 года.

Профицит финансового счета составил 2,1 млрд долл., что является максимальным значением в текущем году. Это произошло преимущественно за счет размещения Украиной еврооблигаций на 2 млрд долл.

По словам С.Николайчука, резервные активы на конец июля превысили 30 млрд долл., и сейчас обеспечивают покрытие импорта будущего периода на протяжении 3,5 месяца.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).