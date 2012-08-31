Требования ГНС к торговцам ценными бумагами обоснованы — эксперт

Требования Государственной налоговой службы (ГНС) касательно результатов осуществления деятельности на фондовом рынке не лишены оснований, считает член совета АУФТ Андрей Некрылов.

Как сообщил А. Некрылов агентству УНИАН, требование ГНС логично с точки зрения объемов операций на фондовом рынке.

«В 2011 году уполномоченный орган зарегистрировал эмиссий ценных бумаг на 173 млрд грн - это составляет около 17-18% ВВП Украины. Общий рост торговых операций, по данным НКЦБФР, составил до 150%, а в абсолютном выражении – 2,1 трлн грн в 2011 году. У регулятора фискальной политики есть понимание того, что при наличии показателей роста оборотов должна присутствовать отдача в части уплаты налогов», - объяснил А. Некрылов.

Напомним, что августе ГНС уведомила региональные подразделения о том, что у налогоплательщиков, чей доход в 2011 году превысил 1 млн грн, в отчетности, начиная с 1 полугодия 2012 года, будет учитываться лишь 25% отрицательного результата от сделок с ценными бумагами и деривативами в предыдущие периоды. Согласно информации ГНС, правило об учете вступило в силу с 1 июля 2012 года.

«Отрицательный финансовый результат по торговле ценными бумагами по своей сути является расходами на приобретение ценных бумаг (не проданных на настоящее время), понесенными в прошлых налоговых периодах, и не является отрицательным значением объекта налогообложения по налогу на прибыль», - говорится в письме ГНСУ №320/0/71-12/15-1217 от 9 августа текущего года.

С этой точкой зрения не согласен представитель АУФТ Андрей Некрылов.

«Затраты профучастника фондового рынка, которые он осуществляет в связи с приобретением очередного пакета ценных бумаг, в соответствии с нормами статьи 153.8 должны быть отражены как расходы. Экономическая категория расходов в данном случае уменьшает доходную базу, но это не убытки, это и есть стоимость портфеля ценных бумаг», - сказал А. Некрылов.

По его словам, ссылка и использование нормы п.1 ст. 150 касается отрицательного значения объекта налогообложения, рассчитанного по общим правилам.

«Хочу отметить, данная ситуация оценивается мной не как конфликт, а скорее как источник конструктива, поскольку, рынок не может быть безучастным в решении задач государственного масштаба. Это повод для консолидации профессиональных объединений профучастников, диалога с Регулятором по законодательному урегулированию спорных моментов», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным ГНСУ, рынок ценных бумаг сегодня отмечается непрозрачностью операций. Только 10,7% операций с ценными бумагами проводятся через организованные (биржевые) механизмы. Общий объем договоров, выполненных торговцами ценными бумагами в 2011 году, составил 2,2 трлн грн, из них только на 346 млрд грн было заключено договоров на организованном биржевом рынке.

Вместе с тем, при таких больших оборотах операторы фондового рынка демонстрируют сверхбольшую убыточность. По итогам прошлого года прибыль от торговли ценными бумагами составила всего 119 млн грн, а убытки - 159 млрд грн.

В текущем году доля убыточных операций, по официальной отчетности операторов, достигает в среднем 73%, а в страховых организациях доходит до 88%.