Приток прямых иностранных инвестиций в Украину вырос на 23%

Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в январе-июле 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, увеличился на 23% - до 4,6 млрд долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины (НБУ).

“Чистый приток ПИИ в июле повысился до 694 млн долл. (наибольший уровень за последние 5 месяцев). Всего приток ПИИ в Украину с начала года составил 4,6 млрд долл., что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года (из них почти 93% - в реальный сектор)”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в январе-июне 2012 года объем ПИИ составил 3,224 млрд долл., что на 15,6% больше показателя за аналогичный период 2011 года (2,788 млрд долл.).

Справка УНИАН. В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал), направленных в Украину, на 31 декабря 2011 года составлял 49,362 млрд долл., что на 10,2% больше по сравнению с объемами инвестиций на начало 2011 года.