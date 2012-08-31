Украина сократила экспорт товаров и услуг в ЕС и увеличила в СНГ

Объем экспорта товаров и услуг из Украины в страны СНГ в I полугодии 2012 года по сравнению с аналогичным периодом увеличился на 2,1% - до 15,3 млрд долл., в страны ЕС за указанный период снизился на 10,1% и составил 9,96 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, доля экспорта в страны СНГ осталась на уровне I полугодия 2011 года и составила 38,2%, в страны ЕС - уменьшилась до 24,7% (в I полугодии 2011г. - 28,1%).

Объем импорта товаров и услуг из стран СНГ по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года уменьшился на 6% и составил 17,6 млрд долл., из стран ЕС - увеличился на 10,1% и составил 14,2 млрд долл.

Доля импорта из стран СНГ за указанный период уменьшилась и составила 40%, из стран ЕС - выросла и составила 32,3% (в I полугодии 2011 г. 45,5% и 31,4% соответственно).

Общий объем экспорта товаров и услуг из Украины за I полугодие 2012 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился на 2% и составил 40,2 млрд.долл. США, импорт вырос на 7% - до 44,1 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в I полугодии вырос в 2 раза – до 3,855 млрд долл. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам января-июня 2012 года составило 7,216 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 3,361 млрд долл. против 5,563 млрд долл. и 3,796 млрд долл. соответственно в январе-июне 2011 года.