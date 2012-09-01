Беларусь прекращает выпуск банкнот номиналом 10 и 20 рублей

В Беларуси с сегодняшнего дня прекращается выпуск банкнот номиналом 10 и 20 рублей.

Как сообщили УНИАН в Управлении информации и общественных связей Национального банка Беларуси, соответствующее решение содержится в постановлении Нацбанка от 31 мая.

«В обращении банкноты остаются до 28 февраля 2013 года. С 1 апреля 2014 года данные купюры считаются недействительными», - подчеркнули в Нацбанке Беларуси.