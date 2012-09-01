Украина платит взносы в Межпарламентскую ассамблею СНГ, не являясь ее членом - СМИ

Украина ежегодно платит членские взносы за участие Верховной Рады в Межпарламентской ассамблее государств-участников СНГ (МПА СНГ), ежегодно выделяя на эти цели миллионы гривен, хотя де-юре не является ее членом.

Об этом еженедельнику "Зеркало недели. Украина" (№ 30, 31 августа - 7 сентября) сообщил член украинской делегации в ассамблее, народный депутат Владимир Марущенко.

По его словам, в прошлом году за свое участие в МПА СНГ Верховная Рада заплатила 9 млн 426,8 тыс. российских рублей. В текущем году планируется внести 10 млн 138,1 тыс. рублей. Это приблизительно 4 млн грн. И треть суммы уже переведена.

Член фракции Партии регионов, профессиональный дипломат Леонид Кожара, комментируя ZN.UA статус Украины в Межпарламентской ассамблее, провел параллели с участием нашей страны в работе Содружества Независимых Государств. «Здесь используется аналогия права. Да, с молчаливого согласия всех стран - членов Содружества Украина является участником СНГ, не будучи страной - членом этой организации: ратифицировав соглашение о ее создании, мы не подписали устав СНГ. То же произошло и в случае с МПА СНГ. Причем остальные члены согласились с тем, что Украина является участником Межпарламентской ассамблеи», - сказал он.

В то же время председатель украинской парламентской делегации в МПА СНГ Иван Вернидубов не видит никаких проблем в том, что Украина платит взносы, но не является де-юре членом организации.

По его словам, «сумму взносов определяет Совет МПА СНГ. Мы платим, поскольку принимаем участие в работе этой организации. Не будем платить - не будем принимать участия, не пользоваться плодами ее работы. Основная задача МПА СНГ - гармонизация законодательства, приближения к мировому, европейскому законодательству. И усилиями стран-участников создаются очень хорошие модельные законопроекты».

Специалист в области международного права, профессор Киево-Могилянской академии Владимир Василенко утверждает, что поскольку Украина не является членом МПА, то она не должна вносить средства в ее бюджет. «Наша страна принимает участие в МПА СНГ как наблюдатель, а этот статус не требует уплаты членских взносов», - сказал он.

«МИД должно абсолютно четко отмечать, что наша страна не является членом СНГ в целом и МПА СНГ в частности, а принимает участие в них как наблюдатель. Но часто говорится только о том, что Украина приняла участие в каком-то мероприятии. Такая подача полностью устраивает Россию, поскольку создает в обществе мнение, будто Украина - часть евразийского пространства, куда входит и СНГ», - убежден В.Василенко.