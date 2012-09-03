Заявления Бернанке подняли стоимость золота. Доллар падает

Цена золота в пятницу, 31 августа, пошла вверх на фоне удешевления доллара после заявления главы ФРС США Бен Бернанке о том, что состояние экономики страны далеко от удовлетворительного.

Так, на закрытии торгов декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex поднялся примерно на 1,8% - до 1687,6 доллара за тройскую унцию. Курс доллара к европейской валюте составил 1,2575 доллара за евро против 1,2507 доллара за евро на закрытие торгов четверга.

За прошедшую неделю рост стоимости драгметалла составил 0,9%.

В ходе выступления на конференции в Джексон-Хоуле Бернанке отметил, что если ранее главным источником напряженности в финансовой сфере были внутренние проблемы, то сейчас это неопределенность относительно экономической ситуации в Европе. При этом глава Федрезерва добавил, что принятые ранее меры по стимулированию способствовали росту экономики страны на 3% и увеличению числа рабочих мест на 2 миллиона, передает Reuters.

Одиннадцатилетний период роста стоимости металла является самым продолжительным с 1920 года. За второй квартал 2012 года стоимость золота снизилась на 4%. За август цена на золото выросла приблизительно на 5%.