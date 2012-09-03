Число иностранцев в госреестре налогоплательщиков достигло 37,5 тысячи

С начала текущего года в Государственном реестре физлиц-налогоплательщиков зарегистрировалось 37,5 тыс. иностранцев, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ).

В 2011 году регистрационные номера получили 32 тыс. иностранных граждан.

По мнению налоговиков, такой рост свидетельствует о заинтересованности иностранцев Украиной как площадкой для получения прибыли. А это, соответственно, повышает экономическую привлекательность нашей страны для потенциальных инвесторов, считают в ГНСУ.

Всего в госреестре зарегистрировано 44,5 млн физлиц. Из них 441,2 тыс. граждан зарегистрировались в 2012 году, что почти на 53 тыс. превышает прошлогодние показатели.