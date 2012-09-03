В Беларуси продолжает расти госдолг. На 1 августа достиг 116,8 трлн рублей

Государственный долг Республики Беларусь на 1 августа 2012 года составил 116,8 трлн белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом года на 436 млрд рублей, или на 0,4%.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

«При этом, внешний государственный долг, по состоянию на 1 августа, составил 12 млрд долл. при установленном лимите 14,3 млрд долл., увеличившись с начала года на 211,7 млн долл.», - подчеркнули в Минфине Беларуси.

По информации министерства, увеличение внешнего государственного долга Беларуси в 2012 году обусловлено привлечением кредитов Всемирного банка, АКФ ЕврАзЭС и банков Китая.

«Внутренний госдолг Беларуси с начала 2012 года уменьшился на 130,4 млрд рублей, составив на 1 августа 17,7 трлн рублей при установленном лимите 34 трлн рублей», - сообщили в Минфине Беларуси.

Как отметили в министерстве, уменьшение внутреннего государственного долга Беларуси в 2012 году обусловлено погашением государственных ценных бумаг и укреплением курса национальной валюты.

Справка УНИАН. Государственный долг Беларуси на 1 января 2012 года составлял 144,134 трлн. белорусских рублей, увеличившись в 2011 году в 3,8 раза.

Согласно данным Белстата, внешний госдолг в рублевом эквиваленте вырос в 3,85 раза за 12 месяцев прошлого года и составил на 1 января 2012 года 111,888 трлн. рублей.

При этом объем внутреннего госдолга составил 32,246 трлн. рублей, увеличившись за год в 3,5 раза.