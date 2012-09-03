Минфин рассчитывает проект бюджета на 2013 по пессимистическому сценарию
Министерство финансов Украины рассчитывает проект государственного бюджета на 2013 год по пессимистическому сценарию.
На сайте ведомства сообщается, что во время обсуждения проекта бюджета на следующий год с главами общественных советов заместитель министра финансов Украины Сергей Рыбак заявил, что «рост реального ВВП в 2013 году ожидается на уровне не менее 4,5%».
Именно такой прогнозный уровень ВВП указан как пессимистический сценарий в действующем постановлении Кабинета министров Украины касательно прогноза основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2013 и 2014 годы.
Согласно пессимистическому прогнозу, номинальный ВВП в следующем году ожидается на уровне 1,688 трлн грн, инфляция - 5,9%, индекс цен производителей промпродукции - 6,3%.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на прошлой неделе заявил, что госбюджет на 2013 год «должен быть, прежде всего, реалистичным и он не должен оглядываться ни на выборы, ни на любую другую политическую конъюнктуру”.
В соответствии с действующим законодательством, правительство должно подать в Верховную Раду для рассмотрения законопроект «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» до 15 сентября.
Бюджет на 2012 год рассчитан, исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%, курса гривни - 8 грн за один доллар.