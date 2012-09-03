Цены на межбанке растут - 8,1280/8,1350 грн/долл., 10,2155/10,2285 грн/евро

В понедельник, 3 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ'е котировками 8,1260/8,1340, к 12:00 цены повысились до 8,1280/8,1350.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2506/0,2510, к 12:00 цены поднялись до 0,2508/0,2512. В России курс доллар-рубль на ТОМ'е повысился и к 12:00 установился на уровне 32,3825 (+0,0325).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2508/1,2510, изменяясь в достаточно узком коридоре.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,2175/10,2290, к 12:00 цены понизились - 10,2155/10,2285.